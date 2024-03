STJ determina que Robinho cumpra pena de 9 anos de prisão no Brasil por estupro na Itália

"Voto pela homologação da sentença estrangeira com a transferência da execução da pena imposta pela Justiça italiana ao nacional brasileiro Robson de Souza para cumprimento da pena privativa de liberdade de nove anos de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática do crime de estupro", disse o relator.

Acompanharam o relator os ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell, Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis.

O ministro Raul Araújo chegou a abrir um voto divergente, contrário à homologação da pena, por entender que o ordenamento jurídico brasileiro não abarca a transferência da pena por se tratar de uma sentença de país estrangeiro a brasileiro nato, mas foi acompanhado por apenas um magistrado, Benedito Gonçalves

Após decidirem a favor da homologação, os integrantes da corte debateram sobre a execução e a natureza da pena. Falcão defendeu o cumprimento imediato da sentença, e em regime fechado. Os ministros decidiram por maioria também acompanhar o relator.

"Tendo em vista a natureza hedionda do crime e a quantidade de pena imposta ao requerido, o início do cumprimento há que se dar no regime fechado", disse o relator.

Robinho ainda pode recorrer da decisão, de acordo com a assessoria do STJ. O advogado do ex-jogador, José Eduardo Alckmin, disse que Robinho está à disposição da Justiça e irá se entregar quando for notificado da decisão.