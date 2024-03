Surto de dengue na Argentina caminha para bater recordes

Sintomas da dengue incluem febre alta, dor de cabeça, vômito, irritações na pele e dores nos músculos e nas articulações que podem ser tão severas que a doença é chamada de febre "quebra-ossos". Em alguns casos, pode causar uma febre hemorrágica mais grave, resultando em sangramento que pode levar à morte.

Houve 79 mortes até agora nesta temporada da Argentina, segundo os mais recentes dados do governo.

O vizinho Brasil também está lutando com um forte crescimento de casos, com a dengue se espalhando em regiões onde não era encontrada anteriormente.

A maioria dos casos geralmente acontece durante os últimos meses do verão e início do outono do hemisfério sul, de fevereiro a maio, quando o clima costuma ser quente e úmido. No entanto, neste ano, uma quantidade maior de casos foi observada no começo da temporada.

Nas primeiras dez semanas do ano calendário, houve cerca de 103.000 casos de dengue, de acordo com dados do governo argentino, mais de dez vezes os 8.343 casos registrados no mesmo período ano passado, quando o principal pico aconteceu mais tarde, em abril.

Valeria Medina, 36 anos, sendo tratada para dengue em um hospital na província de Salta, no noroeste da Argentina, disse que não houve conscientização suficiente sobre a doença e que algumas pessoas têm dificuldades para serem diagnosticadas e tratadas.