Trump indica apoio à proibição nacional de aborto nos EUA a partir de 15 semanas de gestação

O ex-presidente Trump, cujos três indicados à Suprema Corte dos EUA garantiram a maioria necessária para derrubar em 2022 uma decisão histórica que concedia o direito constitucional ao aborto, não foi específico sobre se assinaria uma proibição nacional como lei.

Em entrevista a uma rádio na terça-feira, ele chegou perto.

"O número de semanas agora, as pessoas estão concordando em 15. E eu estou pensando em termos disso. E isso resultará em algo muito razoável. Mas as pessoas estão realmente concordando, até mesmo os mais radicais, parece que 15 semanas é um número com o qual as pessoas estão concordando", disse Trump no programa "Sid & Friends in the Morning", da WABC.

Ele disse que fará um anúncio sobre sua posição final no momento apropriado.

Trump disse que apoia exceções à proibição do aborto quando se trata de estupro, incesto ou para salvar a vida da mãe, o que ele disse que a grande maioria dos republicanos defende.

Ele ainda transmitiu uma mensagem aos republicanos que defendem uma abordagem mais dura: "O problema é o seguinte: é preciso ganhar eleições. Caso contrário, vocês voltarão ao ponto de partida."