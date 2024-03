Varadkar deixa inesperadamente cargo de primeiro-ministro da Irlanda

Por Padraic Halpin

DUBLIN (Reuters) - Leo Varadkar anunciou nesta quarta-feira a renúncia ao cargo de primeiro-ministro da Irlanda e como líder do partido governista Fine Gael, em uma ação surpreendente que, segundo ele, foi motivada por razões pessoais e políticas.

"Estou renunciando como presidente e líder do Fine Gael a partir de hoje e renunciarei ao cargo de Taoiseach (primeiro-ministro) assim que meu sucessor estiver apto a assumir", disse Varadkar aos repórteres reunidos do lado de fora dos prédios do governo em Dublin.