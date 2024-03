Venezuela prende aliados da líder da oposição María Corina Machado

Machado aparece nas pesquisas muito à frente do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que tenta ser reeleito para mais um mandato de seis anos.

Sete outros membros da equipe de Machado, incluindo seu braço direito Magalli Meda, também têm mandados de detenção.

O governo dos Estados Unidos disse que essa medida é um ataque à sociedade civil e inconsistente com um acordo de garantias eleitorais firmado no ano passado que levou os EUA a relaxarem algumas sanções.

“Condenamos as prisões arbitrárias e mandados expedidos para membros da oposição democrática da Venezuela”, disse o secretário assistente para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos EUA, Brian Nichols, nas redes sociais. “Pedimos a libertação imediata desses indivíduos e de todos que foram detidos injustamente.”

Machado disse a jornalistas em Caracas que as prisões não a enfraqueceriam.

"Se o regime acredita que, com estas ações, vai me isolar, que vai me enfraquecer, que fique bem claro - a nossa equipe é a Venezuela", disse.