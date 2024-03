Ameaça terrorista contra Dinamarca aumentou, afirma serviço de segurança

Por Louise Rasmussen

COPENHAGUE (Reuters) - A ameaça de terrorismo na Dinamarca e contra seus interesses no exterior aumentou devido à guerra de Israel contra os militantes do Hamas em Gaza e a uma série de episódios de queima do Alcorão na Dinamarca no ano passado, informou o serviço de segurança e inteligência dinamarquês PET na quinta-feira.

O PET classificou o nível geral de ameaça em 4 de 5, mas disse que os riscos dentro desse nível aumentaram.