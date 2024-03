Aprovação e reprovação do governo Lula empatam, diz Datafolha

A reprovação ao governo passou a 33% em março, ante 30% em dezembro, variação também dentro da margem.

Os que avaliaram o governo como regular somam 30%, mesmo patamar verificado em dezembro.

O cenário com tendência negativa já havia sido captado por outras pesquisas recentes, levando o presidente a convocar uma reunião ministerial para pedir que seus ministros trabalhem para fazer com que população perceba os resultados das ações do governo.

Realizada entre a terça e a quarta-feira desta semana com 2.002 entrevistados, a sondagem pode ter sintonizado o rescaldo de eventos controversos para o governo: a polêmica criada com Israel quando Lula acusou, em 18 de fevereiro, o governo do país de atuar contra os palestinos como Hitler fez com os judeus na Segunda Guerra Mundial; e um ato público de Bolsonaro em São Paulo com grande quantidade de aliados, em 25 de fevereiro.

Existe a possibilidade, diz a Folha, de a pesquisa divulgada nesta quinta também ter sido influenciada pela agenda de valores, cansaço com o sistema político, polarização e uma sensação de desassistência do Estado, apesar dos dados positivos na economia.

Outro setor que pode ter pesado nas respostas dos entrevistados diz respeito à segurança pública. Recentemente, o Executivo teve de lidar com a primeira fuga de detentos de um presídio federal de segurança máxima. Os dois escaparam de penitenciária no Rio Grande do Norte em fevereiro e ainda não foram recapturados.