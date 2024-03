Autoridade de Taiwan recomenda que presidente não visite Mar do Sul da China por segurança

TAIPÉ (Reuters) - A principal autoridade de segurança de Taiwan disse nesta quinta-feira que, no momento, não recomenda que a presidente Tsai Ing-wen visite o Mar do Sul da China, devido ao possível risco de "interferência de países relevantes" a seu voo.

Tanto Taiwan quanto a China reivindicam a maior parte do Mar do Sul da China como seu próprio território, mas Taiwan controla apenas uma ilhota nas disputadas Ilhas Spratly, na parte sul do mar, chamada Itu Aba, à qual Taiwan se refere como ilha Taiping.

Alguns parlamentares do governo e dos principais partidos de oposição pediram a Tsai que visite Itu Aba antes de deixar o cargo em maio para afirmar a soberania de Taiwan e ver um porto recém-reformado que pode receber navios maiores.