Blinken diz que "lacunas estão diminuindo" em negociações para cessar-fogo em Gaza

Por Humeyra Pamuk

CAIRO (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse nesta quinta-feira que "as lacunas estão diminuindo" nas negociações em Doha por um acordo para a libertação de reféns e um cessar-fogo no conflito de Israel com o Hamas em Gaza.

"Os negociadores continuam trabalhando. As lacunas estão diminuindo, e continuamos pressionando por um acordo em Doha", disse Blinken em uma coletiva de imprensa no Cairo. "Ainda há um trabalho difícil para se chegar lá. Mas continuo acreditando que é possível."