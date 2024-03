China está sob pressão sem precedentes de EUA e UE sobre pagamentos russos, diz Kremlin

MOSCOU (Reuters) - Pequim está sob pressão sem precedentes dos Estados Unidos e da União Europeia para ser dura com Moscou, disse o Kremlin nesta quinta-feira, comentando sobre a recusa de alguns bancos chineses em aceitar pagamentos da Rússia.

Em janeiro, empresários russos chamaram a atenção para os problemas com os acordos com os bancos chineses. Os Estados Unidos estão ameaçando os bancos de países como a Turquia e a China com sanções secundárias por facilitarem o comércio com a Rússia.

O jornal Izvestia, citando fontes do mercado, disse nesta quinta-feira que os bancos chineses Ping An Bank e Bank of Ningbo haviam interrompido o processamento de pagamentos em moeda chinesa provenientes da Rússia.