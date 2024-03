Combates em Gaza se concentram no hospital Shifa; Blinken se reúne com Sisi no Cairo

Blinken iniciou sua mais recente turnê pelo Oriente Médio na quarta-feira, na Arábia Saudita, reunindo-se com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud para conversações sobre Gaza, onde a escassez de alimentos afeta os 2,3 milhões de palestinos e, em algumas áreas, ultrapassa os níveis de fome, de acordo com as Nações Unidas.

"Estamos pressionando por um cessar-fogo imediato vinculado à libertação dos reféns. Isso traria alívio imediato para muitas pessoas que estão sofrendo em Gaza - crianças, mulheres, homens", afirmou Blinken à emissora árabe Al Hadath.

Ele disse que os EUA haviam elaborado uma resolução nas Nações Unidas para esse fim.

As negociações de cessar-fogo foram retomadas esta semana no Catar, depois que Israel rejeitou uma proposta do Hamas na semana passada. Os lados estão discutindo uma trégua de cerca de seis semanas que permitiria a libertação de 40 reféns israelenses em troca de centenas de palestinos detidos em prisões israelenses.

No entanto, o Hamas afirma que liberará os reféns apenas como parte de um acordo que encerraria a guerra, enquanto Israel diz que discutirá apenas uma pausa temporária.

"Acho que as diferenças estão diminuindo e acho que um acordo é bem possível", disse Blinken ao Al Hadath. "A equipe israelense está presente e tem autoridade para chegar a um acordo."