Defesa entra com habeas corpus no STF contra prisão de Robinho, condenado por estupro na Itália

(Reuters) - A defesa do ex-jogador Robinho entrou com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar que o ex-atleta, condenado por estupro coletivo na Itália, seja preso após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que homologou a sentença que o condenou na Itália e determinou sua prisão imediata.

No pedido, os advogados que representam o ex-jogador de Santos, Manchester City, Real Madrid e Milan, pedem liminar para suspender a decisão do STJ e argumentam que a decisão da corte brasileira viola a jurisprudência do STF que prevê a prisão somente após a conclusão de todos os recursos e afirma que o Supremo pode rever a decisão do STJ.

"No caso em questão, o paciente aguardou em liberdade todo o processo de homologação e nunca representou um risco à aplicação da legislação pátria, portanto sua liberdade é de rigor até o trânsito em julgado da discussão", afirma o pedido assinado pelos advogados José Eduardo Rangel de Alckmin, José Augusto Rangel de Alckmin, Pedro Junior Rosalino Braule Pinto e João Paulo Chaves de Alckmin.