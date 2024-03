Israel está determinado a tomar Rafah, apesar de "possível ruptura" com EUA

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se comprometeu a garantir a retirada dos civis e ajuda humanitária - medidas que autoridades israelenses devem discutir na Casa Branca nos próximos dias, a pedido do presidente dos EUA, Joe Biden.

"Estamos bastante confiantes de que podemos fazer isso de uma forma que seja eficaz - não apenas militarmente, mas também no aspecto humanitário. E eles têm menos confiança de que podemos fazer isso", disse um dos enviados israelenses, o ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, no podcast "Call Me Back with Dan Senor".

Dermer, ex-embaixador nos EUA, disse que Israel ouvirá as ideias norte-americanas para Rafah, mas a cidade na fronteira de Gaza com o Egito será tomada independentemente de os aliados chegarem ou não a um acordo.

"Isso acontecerá mesmo que Israel seja forçado a lutar sozinho. Mesmo que o mundo inteiro se volte contra Israel, inclusive os Estados Unidos, lutaremos até que a batalha seja vencida."

Enquanto os combates ocorriam no norte de Gaza, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, visitou o Cairo para conversar com autoridades árabes sobre uma proposta de cessar-fogo. Israel está aberto a uma trégua, mas descartou a possibilidade de encerrar a guerra com o Hamas.

Dermer disse que deixar o grupo militante vivo convidaria a ataques sem fim contra Israel vindos de toda a região: "E é por isso que a determinação de acabar com eles é tão forte, mesmo que isso leve a uma possível ruptura com os Estados Unidos."