Objeto em chamas é atirado na embaixada israelense em Haia, diz polícia holandesa

Uma nota publicada na conta oficial X da embaixada israelense em Haia confirmou o incidente e disse que era inaceitável que tal ataque pudesse ser realizado na Holanda.

"Isso prova as consequências perigosas da tendência preocupante do aumento do ódio e incitamento", acrescentou a publicação.

A Holanda reforçou a segurança na embaixada israelense em Haia após ameaças.

Em janeiro, um objeto que se acredita ser um dispositivo explosivo foi encontrado do lado de fora da embaixada israelense na Suécia. A questão está sendo investigada como suspeita de crime terrorista.

(Reportagem de Stephanie van den Berg)

((Tradução Redação São Paulo)) REUTERS TR