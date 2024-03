Perda de trabalhadores palestinos em construções israelenses deixa buracos nos dois lados

A força de trabalho inclui cerca de 80 mil palestinos especializados em metalurgia, pisos, cofragem e reboco, que normalmente executam as pesadas tarefas iniciais na maioria dos canteiros de obra israelenses.

Para os palestinos, isso significa que famílias foram abruptamente privadas da renda de trabalhadores que, em Israel, podem ganhar salários várias vezes superiores aos que receberiam em seus locais de moradia.

"Eu costumava trabalhar bem, e tudo estava bem. Éramos dependentes desse trabalho, sem nenhuma outra fonte de renda", disse Mohammad Dabous, que por anos viajou todos os dias da vila de Nilin, no norte da Cisjordânia, para trabalhar na construção civil em Modiin, cidade do outro lado da fronteira, em Israel.

"As pessoas tinham responsabilidades financeiras, pagamentos, cheques -- que voltaram todos --, seja para construção ou para pagamentos de carros. Elas estão todas com problemas", afirmou.

A perda de salários agravou o impacto econômico da guerra na Faixa de Gaza e dos distúrbios na Cisjordânia. Um relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontou nesta semana que o desemprego nos territórios está acima de 50%, com um total de 500 mil postos de trabalho perdidos.

Para Israel, a decisão de fechar as fronteiras após os ataques do Hamas em 7 de outubro praticamente paralisou a construção civil. O setor residencial caiu 95% no fim do ano passado, contribuindo para uma queda de 19% na atividade econômica.