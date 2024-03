Procurador-geral dos EUA defende não ter censurado procurador especial sobre memória de Biden

Trump enfrenta um indiciamento federal de um procurador especial diferente por reter documentos confidenciais, incluindo alguns envolvendo questões sensíveis de segurança nacional, após deixar o cargo em 2021. Hur observou que Trump se recusou a entregá-los, enquanto Biden cooperou com os investigadores.

Garland nomeou Hur no ano passado para liderar uma investigação depois que documentos confidenciais foram encontrados na casa de Biden em Delaware e em um antigo escritório em Washington. Os procuradores especiais, que são nomeados para dar às investigações sensíveis um grau de independência da liderança do Departamento de Justiça, normalmente divulgam um relatório sobre suas conclusões.

Questionado sobre a reação da Casa Branca, Garland observou que, quando Biden o indicou como procurador-geral, o presidente se comprometeu com a independência do Departamento de Justiça e disse que o procurador-geral não deveria ser "o advogado do presidente".

"Acredito sinceramente que era essa a intenção dele na época e acredito sinceramente que é essa a intenção dele agora", disse Garland.

(Reportagem adicional de Steve Holland e Doina Chiacu)