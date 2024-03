Rui Costa nega crise na Petrobras após decisão sobre dividendos extraordinários

Ele também ironizou o fato de participantes do mercado financeiro cobrarem "de forma legítima e correta" mais previsibilidade e segurança jurídica do governo mas criticarem a decisão do conselho da Petrobras, que já estaria prevista em regras estabelecidas no ano passado sobre a mudança na política de dividendos da empresa.

"A forma, os critérios e a regra da divisão de dividendos foi definida no início do ano passado... isso se chama previsibilidade. Divulgou e cumpriu", afirmou.

No início neste mês, o conselho da Petrobras decidiu reter 100% dos cerca de 44 bilhões de reais possíveis de dividendos extraordinários, referente ao exercício de 2023, em uma reserva estatutária recém-criada pela companhia.

Na reunião do conselho, o colegiado aprovou apenas a remuneração ordinária, no montante de 14,2 bilhões de reais, referente ao quarto trimestre, somando dividendos totais do exercício de 2023 de 72,4 bilhões de reais.

A Petrobras chegou a perder mais de 55 bilhões de reais em valor de mercado após frustar investidores ao não anunciar os dividendos extras com a divulgação do resultado trimestral.

No ano de 2023, o lucro líquido da Petrobras caiu 33,8% ante o recorde registrado no ano anterior, para 124,6 bilhões de reais, diante de um recuo de 18% do valor do petróleo tipo Brent. Apesar da queda, o montante foi o segundo mais alto da história da companhia.