Rússia lança maior ataque de mísseis contra Kiev em semanas

A Rússia realizou seu maior ataque com mísseis em semanas contra Kiev e a região circundante nesta quinta-feira, ferindo pelo menos 17 pessoas e danificando escolas, prédios residenciais e instalações industriais, segundo autoridades.

A Força Aérea disse que suas defesas abateram todos os mísseis que foram disparados após uma pausa de 44 dias em tais ataques à capital ucraniana. Os danos parecem ter sido causados pela queda de detritos.

"Todo dia e toda noite há esse terror. A união do mundo pode barrar isso quando nos ajuda com sistemas de defesa aérea. Agora precisamos dessa defesa aqui na Ucrânia", disse o presidente Volodymyr Zelenskiy no aplicativo de mensagens Telegram.