Separatista exilado, Puigdemont concorrerá ao cargo de líder da Catalunha e retorna em caso de vitória

"Se houver uma maioria (parlamentar) que me proponha como líder, finalizarei meu exílio naquele dia e participarei da sessão parlamentar", afirmou.

O catalão disse estar disposto a voltar ao país mesmo que ainda não tenha sido retirado um mandado de prisão contra ele. A revogação do mandato poderia ser definida com base em uma lei de anistia para separatistas em tramitação no Parlamento.

Fundador do partido separatista linha-dura Junts, Puigdemont foi acusado por sua atuação como presidente da Catalunha durante votação em 2017 para a separação da região da Espanha, e uma subsequente declaração de independência, classificada pelas cortes como ilegal.

A tentativa de independência levou Madri a executar uma intervenção direta na região, configurando a maior crise política espanhola em décadas.

O ex-jornalista de 61 anos deixou a Espanha para evitar as acusações de desobediência e peculato, e vive atualmente na Bélgica, onde trabalha como membro do Parlamento Europeu.

As acusações contra ele podem ser retiradas com base na anistia anunciada pelo Partido Socialista, do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em troca dos votos dos separatistas para apoiar o governo nacional de minoria.