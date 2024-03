Terceiro homem é acusado de assassinato em festa do Super Bowl em Kansas City

(Reuters) - Um terceiro homem foi acusado nesta quinta-feira de assassinato após um tiroteio durante a festa da vitória do Super Bowl, em Kansas City, no mês passado, ter terminado com a morte de uma pessoa e mais de 20 feridos, em briga que começou por uma mera troca de olhares, disseram promotores.

Terry Young, de 20 anos, será acusado pelo crime de homicídio, uso ilegal de arma e ação criminal armada, por ter atirado durante uma confusão no dia 14 de fevereiro, perto da Union Station, afirmou o promotor do Condado de Jackson, Jean Peters Baker, em comunicado. O incidente ocorreu quando uma multidão de fãs se reuniu para comemorar o título do Kansas City Chiefs no Super Bowl, em vitória contra o San Francisco 49ers.

A apresentadora de rádio local Elizabeth Lopez-Galvan, de 43 anos, acabou morrendo. Outras 25 pessoas, incluindo nove crianças, ficaram feridas na confusão.