UE e EUA discutem como lidar com papel da China como intermediária de bens para a Rússia

Por Daphne Psaledakis

WASHINGTON (Reuters) - A União Europeia e seus aliados estão considerando adotar medidas acerca da exportação de bens da China e que podem ajudar o setor militar russo, incluindo a imposição de mais sanções, afirmou nesta quinta-feira o coordenador do tema no bloco.

O enviado de sanções da UE, David O'Sullivan, afirmou que conversou com suas contrapartes norte-americanas nesta semana sobre como lidar com o crescente papel da China e de outros centros de produção no Sudeste Asiático como fontes de produtos de tecnologia avançada, enquanto os aliados tentam evitar a evasão da Rússia das sanções ocidentais impostas devido à guerra na Ucrânia.