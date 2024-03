Blinken pressionará por mais ajuda humanitária à Gaza em conversa com Netanyahu

Reuniões paralelas também estão ocorrendo em Doha nesta sexta-feira, com o objetivo de garantir um cessar-fogo ao conflito.

A mais recente visita do principal diplomata dos EUA a Israel ocorre em um momento de tensão entre os dois países, com o presidente dos EUA, Joe Biden, chamando a campanha militar de Israel em Gaza de "exagerada" e dizendo que ela teve um impacto muito grande na vida de civis.

Blinken disse que abordaria a crescente distância entre os dois países em sua conversa individual com Netanyahu. Ele também deve se reunir com o gabinete de guerra israelense.

O secretário pressionará Netanyahu a tomar medidas urgentes para permitir a entrada de mais ajuda no enclave, onde a morte em massa por fome é iminente, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU).

A guerra foi desencadeada por um ataque ao sul de Israel por combatentes do Hamas, que mataram 1.200 pessoas e fizeram 253 reféns, de acordo com os registros israelenses. Mais de 32.000 palestinos foram mortos nos bombardeios israelenses subsequentes, com muitos outros mortos sob os escombros, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

As autoridades dos EUA dizem que o número de entregas de ajuda por via terrestre precisa aumentar rapidamente e que precisa ser mantida por um longo período. Israel afirma que não está bloqueando a ajuda alimentar, mas as agências humanitárias dizem que o país não está fornecendo acesso ou segurança suficientes.