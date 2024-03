Casa Branca vai compartilhar com Israel alternativas a operação por terra em Rafah

Os EUA devem tentar convencer Israel a evitar uma ofensiva por terra em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, onde 1,5 milhão de pessoas buscaram refúgio em mais de cinco meses de combates, iniciados pelo ataque de militantes do Hamas contra o sul de Israel no dia 7 de outubro.

“Acreditamos que uma grande ofensiva por solo é um erro” e seria um “desastre”, afirmou Kirby.

Ele disse que as autoridades dos EUA compartilharão possíveis opções com os colegas israelenses quando eles visitarem Washington, e afirmou que mais detalhes da visita serão revelados nos próximos dias.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sinalizou nesta sexta-feira que não será dissuadido de tentar derrotar os militares do Hamas em Rafah, afirmando que o Estado de Israel está pronto para agir sozinho.

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, afirmou que não há para onde os civis fugirem de Rafah: “Não existe um lugar para onde essas pessoas possam ir e estarem seguras”, afirmou.

(Reportagem de Steve Holland e Andreal Shalal; reportagem adicional de Trevor Hunnicutt)