Congresso dos EUA busca aprovar pacote de gastos de US$ 1,2 tri para evitar paralisação

Ainda não se sabe se os republicanos radicais do Senado tentarão atrasar a aprovação do projeto de lei exigindo o debate de uma série de emendas.

Enquanto isso, um assunto separado e controverso sobre recursos está fervendo no Congresso, onde seus líderes, com exceção do presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, estão pedindo urgentemente a aprovação final de um pacote de assistência de segurança de 95 bilhões de dólares aprovado pelo Senado para Ucrânia, Israel e Taiwan.

Alguns republicanos estão hesitando em continuar apoiando a Ucrânia em sua guerra contra os invasores russos.

Embora os conservadores tenham conseguido fazer com que o Congresso e o presidente Joe Biden concordassem com alguns cortes de gastos no ano fiscal de 2024, eles esperavam cortes muito mais profundos. Sua insatisfação no ano passado levou à histórica destituição do presidente da Câmara Kevin McCarthy em outubro. As brigas políticas subsequentes dos republicanos paralisaram a Câmara por três semanas, enquanto eles buscavam um substituto.