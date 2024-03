Em visita de Macron ao Brasil, meio ambiente estará no centro da pauta

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - A visita de três dias do presidente da França, Emmanuel Macron, ao Brasil, na próxima semana, terá um forte componente ambiental, com promessas de investimento do governo francês em projetos na Amazônia, em um momento em que a União Europeia tenta impor travas nas exportações brasileiras para o bloco devido ao desmatamento na região.

Parte das conversas entre Macron e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será justamente para apresentar a Amazônia e suas complexidades ao presidente francês, disse nesta sexta-feira a embaixadora Maria Luísa Escorel, secretária de Europa e América do Norte do Itamaraty.