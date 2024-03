Ex-auxiliar de Bolsonaro, Mauro Cid é preso novamente após vazamento de áudios

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, voltou a ser preso nesta sexta-feira, informou o Supremo Tribunal Federal (STF), após o vazamento de áudios do ex-auxiliar em que ele afirma ter sido pressionado pela Polícia Federal e tece críticas ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

De acordo com o STF, a validade dos termos da colaboração premiada de Cid passam por análise. O ex-auxiliar de Bolsonaro já corria o risco de perder os benefícios da colaboração firmada com a PF após a instituição constatar lacunas durante as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado.

Cid foi preso logo após prestar depoimento durante audiência no STF nesta sexta. "Após o término da audiência de confirmação dos termos da colaboração premida, foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes contra Mauro Cid por descumprimento das medidas cautelares e por obstrução à Justiça. Mauro Cid foi encaminhado ao IML pela PF", informou o STF em nota.