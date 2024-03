EXCLUSIVO-Aumenta pressão para que Ucrânia elimine lista de "patrocinadores da guerra"

Por Tom Balmforth e John O'Donnell

LONDRES/BERLIM (Reuters) - A Ucrânia pode desmantelar dentro de alguns dias sua lista de "patrocinadores da guerra", que é o ponto central da campanha de Kiev para expor as empresas que fazem negócios com a Rússia, depois de uma reação negativa de países como China e França, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto.

As fontes disseram que a Ucrânia poderia, já nesta sexta-feira, descartar não apenas a lista, mas um site relacionado que fornece informações detalhadas sobre indivíduos sob sanções ocidentais, empresas e a origem de peças de armas russas.