Homens armados matam pelo menos 40 pessoas em ataque a casa de shows perto de Moscou

“Uma terrível tragédia ocorreu no Crocus City hoje”, disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. “Aos parentes das vítimas, eu sinto muito.”

A Rússia endureceu a segurança em aeroportos e estações em toda a capital, uma vasta região urbana e que abriga 21 milhões de pessoas. Putin ainda não comentou o fato, mas o Ministério das Relações Exteriores afirmou que se tratou de um “sangrento ataque terrorista”.

“Toda a comunidade mundial é obrigada a condenar esse crime monstruoso”, afirmou a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova.

Em um vídeo não verificado postado nas redes sociais, homens armados com armas automáticas são vistos disparando repetidamente contra civis desesperados, incluindo mulheres, que buscavam abrigo no que parecia ser a placa de entrada do Crocus City Hall.

Outro vídeo mostra várias pessoas caídas em poças de sangue do lado de fora da casa de shows. A Reuters não pôde verificar as imagens de forma independente.

Outro vídeo mostra os agressores atirando em pessoas na casa de shows.