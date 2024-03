Israel diz que soldados capturaram centenas de combatentes em hospital de Gaza

Em novembro do ano passado, Israel foi duramente criticado quando as tropas invadiram o hospital pela primeira vez. As tropas descobriram túneis no local, que, segundo os militares, haviam sido usados como centros de comando e controle pelo Hamas. O Hamas e a equipe médica negam que o hospital seja usado para fins militares ou para abrigar combatentes.

Nos últimos dias, porta-vozes do Hamas disseram que os mortos anunciados em declarações israelenses anteriores não eram combatentes, mas pacientes e pessoas deslocadas, e acusaram Israel de crimes de guerra.

A Reuters não conseguiu acessar o hospital e verificar os relatos.

(Reportagem de James Mackenzie e Nidal al-Mughrabi)