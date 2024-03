Nova lei de segurança de Hong Kong entra em vigor em meio a temores quanto às liberdades

O chefe do Executivo de Hong Kong, John Lee, sancionou a nova lei de segurança nacional na noite de sexta-feira, dizendo que ela "cumpria uma missão histórica, fazendo jus à confiança depositada em nós pelas autoridades centrais (chinesas)".

Austrália e Reino Unido criticaram nesta setxa-feira a China por suas ações em Hong Kong após uma reunião em Adelaide, observando em uma declaração conjunta "profundas preocupações sobre a contínua erosão sistêmica da autonomia, das liberdades e dos direitos".

Austrália e Taiwan atualizaram seus alertas de viagem para Hong Kong, pedindo aos cidadãos que tenham cautela.

"Você pode infringir as leis sem intenção e ser detido sem indiciamento e não ter acesso a um advogado", disse o governo australiano.

As autoridades de Hong Kong, no entanto, em um comunicado, "condenaram veementemente essas manobras políticas com comentários distorcidos, que distorcem os fatos, provocam medo e espalham o pânico".

Hong Kong retornou ao domínio chinês em 1997 com a garantia de que seu alto grau de autonomia e liberdades, incluindo a liberdade de expressão e de reunião, seriam protegidos sob a fórmula "um país, dois sistemas".