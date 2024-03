Preocupada com custo da moradia, Salzburgo pode eleger prefeito comunista

Dankl, um historiador de 35 anos e ex-líder dos Jovens Verdes, aumentou a parcela de votos de seu partido para 23,1% neste mês, contra 3,7% em 2019.

Parte de seu sucesso se deve ao apelo pessoal - ele é um orador calmo, com charme livresco e um sorriso fácil.

"Ele realmente é um comunicador muito bom e formidável", afirmou o analista político Thomas Hofer. "Com sua personalidade, natureza envolvente, ele é capaz de suavizar as arestas duras do K no nome do partido."

Ele também conquistou parte do público ao manter apenas 2.300 euros por mês de seu salário e doar o restante para ajuda financeira aos eleitores necessitados. Dankl espera que sua dedicação em atender às preocupações dos eleitores supere os apelos dos rivais para que não votem em um comunista.

"Acredito que a maioria das pessoas na cidade de Salzburgo agora sabe o que defendemos", declarou ele.

Com números e exemplos, ele disse que, em média, os locatários de sua cidade gastam metade da renda familiar com aluguel e custos associados, como aquecimento.