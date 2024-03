Problema com rede subterrânea da Enel prolonga falta de energia no centro de SP por 5 dias

SÃO PAULO (Reuters) - Problemas com a rede elétrica subterrânea da distribuidora da Enel em São Paulo têm prolongado as interrupções no fornecimento de energia a consumidores da região central da capital paulista pelo quinto dia seguido.

Os arredores de Santa Cecília e da Rua 25 de Março registraram apagão na segunda-feira quando, segundo a Enel São Paulo, houve contato acidental de uma escavação da Sabesp com sua rede subterrânea. Os serviços chegaram a ser recompostos para grande parte dos consumidores, mas novas falhas surgiram na sequência.

Nesta sexta-feira de manhã, a concessionária informou que 40% dos clientes da região da Santa Cecília estavam com o serviço normalizado até a noite da véspera, enquanto na região da Rua 25 de Março o índice era de 98%. Já os moradores do Rua Paim voltaram a ter o reabastecimento da energia, conectados na rede ou por meio de geradores, disse a Enel.