Resultado fiscal depende da evolução da economia e governo está otimista com crescimento, diz Haddad

Haddad mencionou uma série de fatores, como o ciclo de cortes da taxa básica de juros Selic pelo Banco Central, uma melhora no cenário externo e a desaceleração da inflação no Brasil, para justificar o otimismo da equipe econômica em relação ao crescimento do PIB neste ano.

Ele ainda pontuou que, apesar de a Fazenda ter mantido na quinta-feira sua projeção de crescimento de 2,2% para a economia brasileira, já há participantes do mercado com estimativas melhores, com "economistas muito sérios já falando em 2,5%".

No entanto, o ministro ponderou que a evolução da economia, e o consequente cumprimento da meta, também depende da aprovação de medidas do Executivo encaminhadas ao Congresso, pedindo a continuação da harmonia entre os Poderes.

"A harmonia entre os Poderes é o segredo do sucesso econômico do Brasil... A meta é do país, mas o resultado não depende só do Executivo", afirmou.

Haddad também argumentou que a perspectiva de crescimento econômico forte este ano ajuda na arrecadação, classificando a trajetória fiscal para 2024 como "boa", mas indicando que é preciso continuar atento aos resultados.

"Penso que estamos em uma boa trajetória, mas (é preciso)tomar cuidado e continuar observando o comportamento das variáveis."