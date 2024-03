UE planeja atingir importações de grãos da Rússia e de Belarus com tarifas

A UE tem evitado expressamente impor sanções aos produtos agrícolas russos para não perturbar o abastecimento global. A Comissão disse que, com as tarifas, o trânsito de grãos pelo bloco para outros países ainda seria permitido, assim como o financiamento, o seguro, o armazenamento e o transporte dessas remessas.

As traders agrícolas disseram no início desta semana que os embarques da Rússia e de Belarus para o bloco são baixos, certamente em relação aos da Ucrânia, e que a imposição de tarifas eé em grande parte simbólica.

A Rússia exportou 4,2 milhões de toneladas métricas de cereais, sementes oleaginosas e produtos derivados para a UE em 2023, no valor de 1,3 bilhão de euros. Um funcionário da Comissão disse que isso representava cerca de 1% do mercado da UE.

No entanto, a Comissão disse que havia o risco de as importações aumentarem, uma vez que as exportações totais de trigo da Rússia haviam aumentado para 50 milhões de toneladas em relação às 35 milhões de toneladas habituais.

As tarifas serão de 95 euros por tonelada para cereais e 50% para sementes oleaginosas. Elas poderão ser aplicadas após a aprovação dos governos da UE, que provavelmente darão seu aval dentro de algumas semanas.

A proposta foi apresentada enquanto os líderes da União Europeia debatiam a resposta da UE às reclamações dos agricultores sobre as regras ambientais e a suspensão das tarifas sobre as importações agrícolas da Ucrânia desde a invasão do país pela Rússia em 2022.