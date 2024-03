O que se sabe sobre o ataque a tiros em uma casa de shows perto de Moscou

Imagens publicadas pela mídia russa e por canais do Telegram com ligações estreitas com o Kremlin mostram alguns dos suspeitos sendo interrogados na beira da estrada.

“Eu atirei em pessoas”, disse um dos suspeitos, com as mãos amarradas e um interrogador segurando seu cabelo, com uma bota preta sob o queixo, em um russo fraco e com forte sotaque. Ele deu sua data de nascimento como 17 de setembro de 1998 e seu nome como Shamsutdin Fariddun.

Quando questionado sobre o motivo, ele disse: “Por dinheiro”. O homem disse que lhe foi prometido meio milhão de rublos (pouco mais de 5 mil dólares) pelo Telegram, onde ele estava ouvindo um homem orar.

Ele foi perguntado se esteve na Turquia no dia 4 de março e respondeu que “sim”. Eles foram informados sobre onde ficavam os depósitos de armas e retiraram as armas de lá, disse o homem.

Um dos suspeitos, com o rosto machucado e cortado, foi mostrado falando por meio de um tradutor tadjique. Outro foi mostrado saindo da floresta, com o rosto coberto de sangue devido ao que parecia ser um ferimento no ouvido.

Questionado, ele disse que seu nome era Rajab Alizadeh. Ele teve dificuldade em informar sua data de nascimento em russo.