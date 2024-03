Temporal deixa ao menos 7 mortos no Estado do Rio de Janeiro

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Ao menos 7 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Estado do Rio de Janeiro nas últimas horas, segundo informado pelo Corpo de Bombeiros do Estado e pelas defesas civis municipais neste sábado.

Quatro mortes ocorreram após uma enxurrada derrubar casas em um bairro do município de Petrópolis, região serrana do Estado. No local, 5 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros.