Chuvas no Sudeste deixam ao menos 20 mortos em RJ e ES

No Espírito Santo, os temporais deixaram 10 mortos em Mimoso do Sul e outros dois óbitos foram registrados no município de Apiacá, conforme boletim da Defesa Civil estadual.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decretou situação de emergência nos municípios mais atingidos do sul do Estado. Em todo o ES, 273 pessoas estão desabrigadas e mais de 4 mil estão desalojadas.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do RJ não respondeu de imediato a pedido da Reuters por informações sobre o número de desabrigados e desalojados no Estado.