Exército nigeriano resgata estudantes sequestrados de Kaduna

Por Ahmed Kingimi

MAIDUGURI, Nigéria (Reuters) - O Exército nigeriano resgatou neste domingo estudantes e funcionários sequestrados por homens armados de uma escola no norte do país no início deste mês, disseram os militares, dias antes do prazo final para o pagamento do resgate.

Autoridades escolares e residentes disseram que 287 estudantes foram levados em 7 de março na cidade de Kuriga, no Estado de Kaduna, no noroeste. Um porta-voz militar disse que 137 reféns -- 76 deles mulheres e 61 homens -- foram resgatados nas primeiras horas deste domingo no Estado vizinho de Zamfara.