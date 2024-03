PF prende três suspeitos de mandar matar Marielle Franco

A PF disse em comunicado que estava cumprindo três mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro, relacionados ao assassinato, mas não citaram os nomes dos alvos de pedidos de prisão.

Os policiais chegaram à sede do TCE-RJ no início da manhã deste domingo para cumprir um mandado de busca e apreensão no escritório de Domingos Brazão, disse o tribunal de contas em comunicado.

O escritório de Chiquinho Brazão e a polícia do Rio não responderam de imediato a um pedido de comentário.

Marielle foi assassinada em seu carro quando saía de um evento na noite de 14 de março de 2018, com seu motorista Anderson Gomes e sua assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu.

Em março de 2019, dois ex-policiais, Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, foram indiciados acusados de matar Marielle Franco e seu motorista. Em 2023, a polícia prendeu outro suspeito ligado ao caso.

Queiroz, acusado de dirigir o veículo usado no crime, e Lessa, suspeito de disparar a arma, fizeram acordos de delação premiada com as autoridades, e Lessa deu informações sobre quem teria sido o mandante da morte de Marielle.