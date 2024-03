Russos prestam homenagens às vítimas do ataque em uma casa de shows

"Expresso as minhas profundas e sinceras condolências a todos aqueles que perderam os seus entes queridos", disse Putin em um discurso à nação no sábado. "Todo o país e todo o nosso povo estão de luto com vocês."

O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas Putin não mencionou publicamente o grupo militante islâmico em ligação com os agressores, que, segundo ele, tentavam fugir para a Ucrânia. Ele afirmou que alguns "do lado ucraniano" estavam preparados para levar os homens armados para o outro lado da fronteira.

A Ucrânia tem negado qualquer envolvimento no ataque.

Pessoas depositaram flores no Crocus City Hall, a casa de shows com 6.200 lugares perto de Moscou, onde quatro homens armados invadiram pouco antes do grupo de rock da era soviética Picnic apresentar seu hit "Afraid of Nothing".

Os homens dispararam suas armas automáticas contra civis aterrorizados que caíam gritando em meio a uma sequência de tiros.

Foi o ataque mais mortal em território russo desde o cerco à escola de Beslan em 2004, quando militantes islâmicos fizeram mais de mil pessoas, incluindo centenas de crianças, como reféns.