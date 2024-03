Ucrânia diz ter atingido dois navios de guerra russos em ataques à Crimeia

KIEV (Reuters) - Os militares ucranianos afirmaram ter atingido dois grandes navios de desembarque russos em ataques na península anexada da Crimeia, neste domingo, bem como um centro de comunicações e outras infraestruturas usadas pela marinha russa no Mar Negro.

O comunicado não informou como atingiu os alvos, mas uma autoridade russa instalada na região relatou um grande ataque aéreo ucraniano e disse que as defesas aéreas derrubaram mais de 10 mísseis sobre o porto de Sebastopol, na Crimeia.

"As forças de defesa da Ucrânia atingiram com sucesso os grandes navios de desembarque Azov e Yamal, um centro de comunicações e também várias instalações de infraestrutura da Frota Russa do Mar Negro na Crimeia temporariamente ocupada", disseram os militares ucranianos.