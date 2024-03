Alta Corte de Londres decide sobre recurso de Julian Assange na terça-feira

Por Michael Holden e Sam Tobin

LONDRES (Reuters) - A Alta Corte de Londres decidirá na terça-feira se o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, poderá recorrer contra a extradição do Reino Unido para os Estados Unidos, no que pode ser sua última contestação legal nos tribunais britânicos.

Procuradores norte-americanos querem julgar Assange, de 52 anos, por acusações criminais relacionadas à divulgação de grandes quantidades de registros militares e telegramas diplomáticos confidenciais dos EUA pelo WikiLeaks.