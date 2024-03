Biden e Netanyahu entram em rota de colisão após votação da ONU sobre Gaza

O desafio agora, para Biden e Netanyahu, é evitar que suas diferenças saiam do controle, dizem os analistas.

Jon Alterman, diretor do programa do Oriente Médio no centro de estudos Center for Strategic and International Studies, em Washington, disse que não há razão para isso tornar-se um "golpe mortal" nas relações.

"Portanto, não acho que a porta esteja fechada para nada", disse ele.

A abstenção dos EUA, no entanto, contribui para o aprofundamento do distanciamento entre Biden e Netanyahu, que se conhecem há anos, mas mantêm um relacionamento difícil, mesmo nos melhores momentos.

No início deste mês, Biden disse em entrevista à MSNBC que uma invasão em Rafah seria uma "linha vermelha", embora tenha acrescentado que a defesa de Israel é "fundamental" e que não há como "cortar todas as armas para que eles não tenham o Iron Dome (sistema de defesa antimísseis) para protegê-los".

Netanyahu rejeitou as críticas de Biden e prometeu avançar em Rafah, última pedaço da Faixa de Gaza onde as forças israelenses não realizaram uma ofensiva terrestre, embora autoridades dos EUA digam que não há sinais de uma operação iminente.