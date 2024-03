Candidata presidencial da oposição na Venezuela, Yoris, diz que sua idade não é desvantagem

Yoris disse que estava aberta a discussões com Maduro.

"Tenho que negociar com ele. Estou lhe dizendo que ele deve cumprir a Constituição", disse ela.

O Partido Socialista, no poder na Venezuela, autorizou Maduro, um ex-motorista de ônibus de 61 anos, a buscar uma segunda reeleição para outro mandato de seis anos e ele se registrou com sucesso como candidato no CNE na segunda-feira.

"Haverá eleições com ou sem vocês", disse Maduro do prédio do CNE em Caracas, referindo-se à oposição.

Pelo menos nove outros candidatos também se registraram, embora a maioria seja vista como próxima ao governo e sem apoio significativo dos eleitores, de acordo com pesquisas de opinião.