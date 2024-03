Canteiro de obras em Pompeia revela métodos de construção dos antigos romanos

ROMA (Reuters) - Arqueólogos desenterraram um canteiro de obras em Pompeia que joga luz sobre as técnicas de construção usadas pelos romanos para erguer estruturas icônicas como o Coliseu e o Panteão, disse o Ministério da Cultura da Itália nesta segunda-feira.

O canteiro estava provavelmente ativo até a erupção vulcânica do Monte Vesúvio, em 79 d.C., que destruiu Pompeia, no sul da Itália, diz comunicado do ministério.

Os arqueólogos encontraram ferramentas, telhas empilhadas, tijolos, pilhas de cal e pedras usadas para construir paredes.