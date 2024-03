EUA concedem apoio recorde de US$6 bi para projetos de redução de emissões industriais

Granholm disse que a iniciativa, o maior investimento em descarbonização industrial da história dos EUA, alavancaria um total de 20 bilhões de dólares, incluindo a parte das empresas nos custos. Juntos, os projetos devem eliminar 14 milhões de toneladas de poluição por ano, o que equivale a tirar das ruas cerca de 3 milhões de veículos, disse ela.

A Portland Cement Association, um grupo do setor, disse que o financiamento "é um reconhecimento bem-vindo do governo de que os fabricantes de cimento dos EUA estão tomando medidas ambiciosas e significativas para alcançar a neutralidade de carbono".

A fabricação de materiais de construção é uma fonte significativa de emissões globais de dióxido de carbono (CO2). A produção de cimento, o principal ingrediente do concreto, foi responsável por 7% das emissões globais de CO2 em 2019, segundo estimativas da Agência Internacional de Energia.

O apoio vem no momento em que a campanha de reeleição do presidente norte-americano, Joe Biden, em 2024 entra em alta velocidade, com o presidente democrata e outras autoridades importantes viajando para Estados disputados para promover as políticas econômicas e a criação de empregos do governo.

Granholm disse que os projetos reduzirão as emissões de setores como ferro e aço, cimento, concreto, alumínio, produtos químicos, alimentos e bebidas, papel e celulose, que respondem por cerca de um terço das emissões de carbono dos EUA.