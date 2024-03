EUA e Reino Unido acusam China de ciberespionagem de milhões de pessoas

Autoridades nos dois lados do Atlântico batizaram o grupo de hackers de Advanced Persistent Threat 31 (Ameaça Persistente Avançada 31) ou “APT31”, dizendo que se trata de um braço do Ministério de Segurança do Estado da China.

As autoridades apresentaram uma lista extensa de alvos: funcionários da Casa Branca, senadores norte-americanos, parlamentares britânicos e autoridades governamentais ao redor do mundo que criticaram Pequim. Empresas de segurança e com contratos de defesa, assim como dissidentes, também foram alvos, disseram as autoridades.

O objetivo da operação global era “reprimir críticos do regime chinês, comprometer instituições governamentais e roubar segredos comerciais”, disse a vice-procuradora-geral dos EUA, Lisa Monaco, em um comunicado.

Na acusação contra sete dos supostos hackers chineses, que se tornou pública nesta segunda-feira, procuradores dos EUA disseram no tribunal que a invasão resultou no comprometimento confirmado ou potencial de contas de trabalho, e-mails pessoais, armazenamento online e registros telefônicos de milhões de norte-americanos.

Autoridades em Londres acusaram o APT31 de terem hackeado parlamentares britânicos críticos da China e disseram que um segundo grupo de espiões chineses está por trás da invasão do órgão de fiscalização eleitoral britânico que, separadamente, comprometeu os dados de milhões de pessoas no Reino Unido.

Diplomatas chineses no Reino Unido e nos EUA disseram que as alegações são injustificadas. A embaixada chinesa em Londres afirmou que as acusações são “calúnias completamente fabricadas e maliciosas”.