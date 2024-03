Filipinas convocam enviado da China por impasse e desafiam Pequim a buscar arbitragem

Por Neil Jerome Morales e Karen Lema

MANILA (Reuters) - As Filipinas convocaram o enviado da China nesta segunda-feira para protestar contra "ações agressivas" no Mar do Sul da China no fim de semana, enquanto o ministro da Defesa de Manila desafiou Pequim a reforçar suas vastas reivindicações de soberania levando-as à arbitragem internacional.

O Ministério das Relações Exteriores acusou a guarda costeira da China de usar canhões de água contra um barco civil que abastecia tropas no sábado no Second Thomas Shoal, o que, segundo ele, danificou a embarcação e feriu alguns tripulantes, na última de uma sucessão de confrontos no último ano.