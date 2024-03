Grupos de direitos pedem promoção da igualdade para combater populistas antes de eleições da UE

Por Catarina Demony

(Reuters) - Antecipando uma onda populista quando os europeus forem às urnas em junho, organizações antidiscriminação pediram nesta segunda-feira que as instituições da União Europeia coloquem as políticas de igualdade no topo de suas agendas quando um novo Parlamento for eleito.

"A UE está longe de ser uma 'União da Igualdade' -- este é um trabalho em andamento e, neste momento, testemunhamos uma reação crescente, injustiça racial, desigualdade e discriminação", disseram os nove signatários em uma declaração conjunta. "Isso precisa de atenção urgente."