Membros da União Europeia pedem revisão de lei antidesmatamento

Por Kate Abnett e Jake Spring

BRUXELAS (Reuters) - Um grupo de países da União Europeia liderado pela Áustria está pedindo revisões urgentes à lei antidesmatamento do bloco que deve entrar em vigor no fim do ano, argumentando que ela pode prejudicar agricultores europeus, conforme documento analisado pela Reuters nesta segunda-feira.

A lei da UE busca eliminar o desmatamento das cadeias de fornecimento de carne, soja e outros produtos agrícolas vendidos na Europa, para que os consumidores europeus não contribuam com a destruição das florestas globais, da Amazônia ao Sudeste Asiático.